طهران تواجه احتجاجات متزايدة بشأن تكلفة "حروب إيران العبثية

الأربعاء 27 مايو 2020

في الوقت الذي يعاني فيه ملايين الإيرانيين من الفقر، تواجه طهران احتجاجات متزايدة بشأن عشرات مليارات الدولارات التي تنفقها على مغامراتها الخارجية العبثية.



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وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير لها أن الاحتجاجات والفوضى الاقتصادية في لبنان، والتراجع التدريجي للحرب في سوريا، ووجود رئيس وزراء معتدل في العراق، ألقت بظلالها على قدرة النظام الإيراني على استخدام نفوذه في الخارج.

أما داخل إيران، رأى محللون أن الضغط الاقتصادي المتزايد الناتج عن العقوبات الأمريكية يدفع الإيرانيين العاديين لطرح تساؤلات بشأن كم الدماء والثروات التي تنفق على حروب الحرس الثوري في الشرق الأوسط.