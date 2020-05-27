معارض تركي بارز يتوقع انهيار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في القريب العاجل

الأربعاء 27 مايو 2020

توقع معارض تركي بارز انهيار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، في القريب العاجل.



وقال أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" التركي المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، إن عدد الأشخاص الذين يشعرون بالرضا حيال مسار ذلك الحزب، الذي يترأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قليلون للغاية.

تلك التصريحات أدلى بها المعارض الحالي، والقيادي السابق بالحزب الحاكم، خلال مشاركته، الثلاثاء، في مقابلة مع أحد البرامج في محطة التلفزة المحلية "خلق تي في".

وشدد داود أوغلو على أنه "لن يكون هناك شيء في تركيا اسمه حزب العدالة والتنمية في المستقبل"، مضيفًا" تركيا أصبحت تعاني مؤخرًا من مشاكل في الحريات والعدالة".

وأردف قائلا: "خرجت العصابات من السجون وبقي االصحفيون بالداخل، وزادت نسبة الفقر".

وتابع:"أرى أن الانحياز للاستبداد تمكن من السيطرة على أشخاص كانوا عاديين من قبل، ولا شك أن الاستبداد مرض عالمي، لا أعتقد أن هذا الهيكل الاستبدادي الموجود بتركيا سيبقى".

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وأشار داود أوغلو إلى أنه "لم أشعر بحرية أكثر مثل اليوم الذي قررت فيه ترك منصبي كرئيسا للوزراء"، مؤكدًا أن السلطة الحاكمة حينها أرادت أن تجعل منه دُمية في ذلك الوقت الذي سبق استقالته".

وعن فكرة إنشاء حزب "المستقبل" بعد استقالته، قال داود أوغلو، إن "هذه الفكرة جاءت نتيجة رؤيتنا بأنه لن يكون من الممكن بناء دولة واعدة مع حزب العدالة والتنمية"، مشيرًا إلى أن "النظام الرئاسي ضعيف من حيث المعايير الديمقراطية".

وأكد أنه "لم يعد هناك يقين في تركيا في لقائي الأخير مع أردوغان، لم يكن الأشخاص داخل مجلس الحزب يثقون ببعضهم البعض".

واستطرد:"أحد القضايا التي ندمت على عدم فعلها أثناء عملي كرئيس للوزراء هو تمرير قانون الشفافية السياسية، الفساد يحدث خلف الأبواب المغلقة".

كما انتقد داود أوغلو الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها تركيا، موضحًا في هذا الصدد أنه "عندما كنت رئيسًا للوزراء كان معدل التضخم 7% فقط أما الآن فأصبح رقمًا مكونًا من خانتين"

كما أشار لى أن اقتراح رئيسة حزب "الخير"، ميرال أكشينار، بخصوص ضرورة جلوس رؤساء جميع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة لمناقشة الأوضاع الراهنة.

وتابع، قائلا: "كان اقتراحًا حيويا للغاية، ولقد انتظرنا أن يلبي أردوغان الدعوة ويدعم الاقتراح، لكن اتضح أن أكبر مشكلة تواجهها تركيا هي عدم الاهتمام بالآراء وقلة الاستشارات".