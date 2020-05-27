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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 مدنيا في هجوم إرهابي على قرية شرق الكونجو والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
لقي 17 شخصا مصرعهم في هجوم إرهابي على قرية شمال شرق الكونجو، في أحدث هجوم ضمن تزايد العنف في الآونة الأخيرة بالكونجو.
وقال جيلي جوتابو، وهو زعيم جمعية مدنية محلية في أرض إيرومو:" في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء هاجمت جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، قرية ماكوتانو في إقليم إيتورو جنوب غربي مدينة بونيا.
وأضاف:" أطلقوا عدة أعيرة نارية في الهواء، وعندما كان السكان يفرون، أمسكوا ببعضهم وقطَّعوهم بالمناجل".
وأكد مرصد كيفو سيكيورتي، وهو مبادرة بحثية تتبع الاضطرابات في المنطقة، الهجوم وقدر عدد القتلى بنحو 17 شخصا على الأقل، لكن جوباتو قال إن عددا أكبر بكثير.
وقتلت جماعة القوات الديمقراطية التابعة لداعش المئات منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي عندما بدأ الجيش عملية لطردهم من قواعدهم قرب الحدود الأوغندية.
وقال المرصد في بيان وفقا لرويترز إن المنطقة شهدت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة ارتفاعا في الهجمات العنيفة التي تشنها العناصر الإرهابية، بعد شهرين من الهدوء النسبي.
وأضاف المرصد "السبب في أن هذا التصاعد يحدث ليس واضحا تماما، لكن الأمر الواضح للغاية هو أنه لم يحدث أي شكل لتفكيك للقوات الديمقراطية الحليفة".
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