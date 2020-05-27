شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد ورئيس إندونيسيا يبحثان التعاون وجهود احتواء كورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 تلقّى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، بحثا خلاله علاقات الصداقة وجوانب التعاون المختلفة بين البلدين وفرص تنميتها ودعمها بما يحقق مصالحهما المشتركة.

Advertisements وتبادل ورئيس إندونيسيا خلال الاتصال التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، معربين عن تمنياتهما للبلدين وشعبيهما الصديقين مزيداً من التقدم والازدهار، وأن تنعم الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والسلام. كما تطرقا إلى آخر المستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، خاصة في ما يتعلق بالجهود الدولية المبذولة للاستجابة الفاعلة لمواجهة تحدي «كورونا»، وسبل الحد من آثاره الإنسانية على المستويات كافة.

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