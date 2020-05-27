شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 184 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع إجمالي عدد الوفيات به إلى 184 حالة والإصابات إلى 4146 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي لأمس الأول الاثنين، والذي أوضح تسجيل 14 حالة وفاة جديدة و170 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 588.