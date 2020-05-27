محافظ صلاح الدين يعلن اجراءات غير مسبوقة لمواجهة 'الهجمة الكبرى'

وقال الجبر في رسالة وجهها، صباح اليوم، الى اهالي صلاح الدين، "يجب علينا التشديد و اتخاذ اعلى اجراءات الحذر ومنع اي حركة داخل و بين الاقضية مع منع الدخول الى المحافظة"، مبينا أنها "خطوات غير مسبوقة يجب ان تنفذ بأمر رئيس الوزراء".واضاف الجبر "سندخل اليوم اعلى درجات الحظر و حجر جميع المواطنين في منازلهم"، مؤكدا أن "اي مواطن لا يرتدي كمامة خارج منزله يغرم حسب ما معمول به".

واشار محافظ صلاح الدين، الى أن "الاصابات في بغداد ستتفاقم بسبب عدم استيعاب النظام الصحي وامكانياته لاستيعاب المصابين"، مشددا أن "امكانياتنا الصحية متواضعة ويجب علينا جميعاً تحمل المسؤولية".

وتابع، "اناشدكم بإسم الانسانية و باسم العراق و باسم صلاح الدين أن لاتجاملوا فأنها الهجمة الكبرى لكورونا"، خاتما رسالته بالقول "نقاتل الارهاب و نقاتل كورونا .. اخوتي اخوتي شعب صلاح الدين بشواربكم" على حد وصفه.



واعلنت وزارة الصحة ، امس الثلاثاء، تسجيل 216 حالة اصابة بفيروس كورونا في عموم العراق، بينها 163 اصابة في العاصمة بغداد فقط، ليرتفع عدد الاصابات منذ بدء تفشي المرض في البلاد الى ٤٨٤٨ اصابة.