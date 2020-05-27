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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأمريكي: سحب قواتنا من أفغانستان قريبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، التأكيد على رغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، لكنه لم يحدد موعدا مستهدفا.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض:" نحن هناك منذ 19 عاما، نعم، أعتقد أن هذا يكفي... يمكننا دائما العودة إذا أردنا".
وردا على سؤال عما إذا كانت عطلة عيد الشكر في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا مستهدفا، قال ترامب "لا. ليس لدي موعد مستهدف، لكن في أقرب وقت معقول، على مدى فترة، لكن في أقرب وقت معقول".
وبدأت الولايات المتحدة حربها في أفغانستان أواخر عام 2001 بعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر /أيلول التي أودت بحياة نحو 3 آلاف شخص.
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