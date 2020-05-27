نحاس: قانون الكابيتال كونترول فيه بعض النواقص وقد يحال إلى اللجان

أوضح النائب نقولا نحاس في حيدث إذاعي ان "قانون الكابيتال كونترول المطروح على الجلسة التشريعية غير مكتمل العناصر وفيه بعض النواقص واذا لم نستطع بحث التعديلات في الجلسة سيحال القانون الى اللجان".
وعن قانون العفو العام، لفت إلى انه "اذا لم نجد الصيغة الوسطى التي تأخذ بالاعتبار كافة الملاحظات فالقانون سيؤجل".
من جهة أخرى، اعتبر نحاس ان "ما يجري في المفاوضات مع صندوق النقد هو توضيح رؤية الحكومة وهناك تناقض في تقويم الارقام التي فيها الكثير من الشك والاستفسار هو من اي مصدر او منطلق اتت"، لافتا إلى انه "هناك لجنة مصغرة ستجتمع للتأكد من الرقم الذي سيطرح في المحاثات مع اي جهة دولية".
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