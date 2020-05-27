وهاب: مزبود وإقليم الخروب بخير و"عطونا سكوتكم شوي وتركوا وزارة الصحة تشتغل"

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "التهويل الإعلامي بانتشار وباء "كورونا" في مزبود وإقليم الخروب فيه مبالغة كبيرة، ونتائج الفحوصات الجديدة سلبيّة، والإصابات المحدودة تمّ حصرها".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المطلوب المساعدة وليس التهويل. مزبود بخير والإقليم بخير، و"عطونا سكوتكم شوي وتركوا وزارة الصحة العامة تشتغل".
وكانت قد ذكرت بلدية مزبود، في بيان الأسبوع الماضي، أنّ "بعد صدور نتائج فحوص الـ"PCR" الّتي أُجريت بتاريخ 2020/5/19، لعدد من أبناء البلدة والمقيمين، تبيّن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة الى الإصابات السابقة". وأعلنت "حال الطوارئ العامة في البلدة، وعزل مزبود عن المحيط، لتتمكّن الأجهزة الطبيّة في خليّة الأزمة من احتواء الوباء، للحد من انتشاره".
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