وزني: المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري بروح إيجابية

أكد وزير المال غازي وزني في حديث صحفي انّ "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري بروح إيجابية، ونأمل في ان نصل في وقت ليس ببعيد الى ما نأمله من خواتيم ايجابية".
هذا وتستأنف اليوم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، من خلال جولة جديدة ستعقد، كما العادة، عن بُعد.
ولفتت "الجمهورية" إلى انه "سير المفاوضات قد أظهر حتى الآن انها قد تكون طويلة، بسبب بعض التضارب في الارقام والخطط، بين الحكومة ومصرف لبنان. وقد تلقّت وجهة نظر مصرف لبنان دعماً معنوياً بعد صدور الخطة الانقاذية التي أنجَزتها المصارف، والتي تبدو أقرب الى خطته، منها الى الخطة الحكومية". فيما أكدت مصادر الوفد اللبناني الى المفاوضات مع صندوق النقد انّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع سابق الجمعة الماضي حول "الكابيتال كونترول".
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