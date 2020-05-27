شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على أن "الأولوية في تعيينات الفئة الأولى في ​الدولة​، يجب أن تلحظ المؤهلين من موظفي الفئة الثانية الكفوئين، وإلا تسقط كل شعارات الأصلاح الاداري، لصالح ​المحاصصة​ الزبائنية"، مؤكدا أنه "آن الأوان لخلق حوافز لمن أثبتوا جدارتهم، وارتباطهم بمفهوم الدولة، من بين هؤلاء ،وإلا السلام على الإدارة المستقلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدلله عن التعيينات: لخلق حوافز لمن أثبتوا جدارتهم وارتباطهم بمفهوم الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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