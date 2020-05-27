الجمهورية: لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

علمت "الجمهورية" ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري.
ولفتت مصادر معنية لـ"الجمهورية" الى انّ هذه التعيينات قد تتم على الأرجح في جلسه مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع المقبل.
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