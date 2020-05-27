الجمهورية: لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقبلة

علمت "​الجمهورية​" ان لا تعيينات مالية في جلسة ​مجلس الوزراء​ المقررة الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في ​القصر الجمهوري​.

ولفتت مصادر معنية لـ"الجمهورية" الى انّ هذه ​التعيينات​ قد تتم على الأرجح في جلسه مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في ​بعبدا​ الاسبوع المقبل.