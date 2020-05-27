درويش توقع أن يشهد موضوع العفو العام سجالا ساخنا في الهيئة العامة

توقّع عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، أن "يشهد موضوع العفو العام سجالًا ساخنًا في الهيئة العامة لمجلس النواب".
وأبدى في تصريح صحافي، خشيته من "إفشال الموضوع بل هدمه إذا لم يتمّ التوصّل إلى صيغة موضوعيّة"، مؤكّدًا أنّ "أعضاء اللجنة المصغّرة الّتي درسته، قاربته من زاوية وطنيّة بعيدًا من الزواريب السياسيّة والطائفيّة والمناطقيّة".
ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، بدعوة من رئيسه نبيه بري، عند الحادية عشرة قبل ظهر بعد غد الخميس في قصر "أونيسكو"، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارها. ويتضمّن جدول الأعمال: اقتراح قانون السرية المصرفية، اقتراح قانون هدر الغذاء، اقتراح قانون العفو العام، وغيرها.
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