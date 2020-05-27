احتجاجات في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون يجرم إهانة النشيد الوطني للصين

سجلت ​شرطة هونغ كونغ​ عدة جرائم ونفذت ​اعتقالات​ في ساعة مبكرة صباح اليوم، حيث قام متظاهرون بتصرفات غير تقليدية وسط حضور مكثف من جانب ​الشرطة​، وذلك قبيل إقرار محتمل لقانون يجرم إهانة النشيد الوطني للصين.

وإذا تم إقرار القانون كما هو متوقع، فإن السخرية من أغنية تسمى "​مسيرة​ المتطوعين" والإساءة لها، يمكن أن تسفر عن حكم ب​السجن​ لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامات تصل إلى ستة آلاف ​دولار​.

وتحدثت الشرطة عن جرائم من جانب "مثيري الشغب" بدأت في حدود ​الساعة​ 0530 صباحا بالتوقيت المحلي، بما في ذلك إغلاق طرق وخطوط للسكك الحديد بالقمامة والمسامير وحيازة أسلحة هجومية والحرق العمد. وتم اعتقال خمسة متظاهرين على الأقل بينهم ​طالبان​ عمرهما 14 و15 عاما.

ومنع حضور الشرطة المكثف ​المتظاهرين​ من تطويق مبنى المجلس التشريعي.