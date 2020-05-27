الرئيس التونسي يؤكد للسراج تمسك بلاده بالشرعية الدولية في القضية الليبية

بحث الرئيس التونسي ​قيس سعيد​، هاتفيا مع رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة الوفاق​ الليبية ​فائز السراج​، التطورات والأوضاع داخل ​ليبيا​.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيد أكد مجددا "تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيًا ليبيًا خالصا يعبر عن إرادة الشعب الليبي صاحب السيادة وحده لأنه هو الذي له الحق المشروع في تحديد مصيره بنفسه دون تدخل أي كان".

وكان الرئيس التونسي بحث أيضا، مع الرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ الوضع في ليبيا، وشدد السعيد على أن "الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية ولا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا"، مشيرا الى أن "تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي على كل الأصعدة. وأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس وليبيا شعب واحد".