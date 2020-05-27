45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب وحالتا وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد، مبينة أنه من بين 45 حالة الجديدة، سجلت 37 بجهة الدار البيضاء وخمس حالات بجهة مراكش وثلاث حالات بجهة طنجة/تطوان/الحسيمة“بينما لم تسجل أي حالة بالجهات التسع المتبقية.
كما كشفت عن تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 202، كما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات ليصل مجموع المتعافين إلى 4881 حالة، وهي تمثل تقريبا ضعف الحالات النشطة، أما الحالات الخطيرة والحرجة لا تمثل سوى 0.6 في المئة.
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