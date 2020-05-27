اخبار العالم

45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب وحالتا وفاة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ أنها سجلت 45 إصابة جديدة ب​فيروس ​ في ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي ​الإصابات​ إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد، مبينة أنه من بين 45 حالة ​الجديدة​، سجلت 37 بجهة ​الدار البيضاء​ وخمس ​حالات​ بجهة ​مراكش​ وثلاث حالات بجهة طنجة/تطوان/الحسيمة“بينما لم تسجل أي حالة بالجهات التسع المتبقية.

كما كشفت عن تسجيل حالتي وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 202، كما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات ليصل مجموع المتعافين إلى 4881 حالة، وهي تمثل تقريبا ضعف الحالات النشطة، أما الحالات الخطيرة والحرجة لا تمثل سوى 0.6 في المئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب وحالتا وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا