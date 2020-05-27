ناقلة وقود إيرانية ثالثة وصلت إلى المياه الفنزويلية وتفريغ الشحنتين السابقتين

كشفت بيانات "​رفينيتيف أيكون​"، أنّ "ثالث شحنة من مجموعة ناقلات ​إيران​ية تنقل ​الوقود​ إلى ​فنزويلا​، وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الواقعة في ​أميركا الجنوبية​"، في حين يجري تفريغ الشحنتين السابقتين في مينائين تديرهما شركة ​النفط​ الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) الّتي تملكها الدولة".

وكانت قد عبرت الناقلة "بيتونيا" الّتي ترفع علم إيران البحر الكاريبي في وقت مبكر يوم أمس الثلثاء، بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي، متّبعةً المسار نفسه الّذي اجتازته الناقلتان السابقتان "فورتشن" و"فورست".

وكان قد لفت الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، في وقت سابق، إلى "أنّه سيعلن خلال الأيام المقبلة خطّة لتوزيع النفط". والوقود مُدعم في فنزويلا لدرجة أنّه يكاد يكون مجانيًّا، لكن نقصه دفَع الفنزويليّين إمّا للوقوف في طوابير طويلة لأيام للحصول عليه، أو دفع أسعار باهظة في السوق السوداء.