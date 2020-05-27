أكثر من ثمانية آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك

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مكسيكو: تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك ثمانية آلاف الثلاثاء، وهو عدد كانت الحكومة اعتبرت انه الحد الأقصى الممكن خلال الوباء.

قال مساعد وزير الصحة هوغو لوبيز-غتايل بعد عرض الحصيلة اليومية "من غير المفاجئ أن يواصل عدد الحالات الارتفاع لانه عدد حالات متراكمة".

ومنذ 28 فبراير حين تأكدت أولى ثلاث إصابات، باتت المكسيك تسجل 74 ألف و560 حالة إصابة و8134 وفاة بحسب الاحصاءات الرسمية التي نشرتها الحكومة الثلاثاء.

وفي الساعات الـ24 الماضية، سجلت 3455 حالة جديدة و501 وفاة، وهي الأرقام الأكثر ارتفاعا للحصيلة اليومية منذ بدء انتشار الوباء في البلاد.

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وكان الرئيس المكسيكي اندريس مانويل لوبيز اوبرادور قال خلال مؤتمره الصحافي اليومي الاثنين "بحسب التقارير التي بحوزتنا والتوقعات، فنحن على طريق الخروج لكن يجب بالتأكيد ألا نخفف اجراءات الوقاية".

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في المكسيك

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