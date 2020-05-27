شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين العرب": لا داعى لإجراء انتخابات للاتحاد الآن فى ظل أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فضيلة المعيني، نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية و عضو اتحاد الصحفيين العرب، إنه لا داعى لإجراء انتخابات اتحاد الصحفيين العرب الآن سواء بصفة مباشرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أو عن طريق إجرائها عبر الفيديو كونفرانس .

وأضافت فضيلة المعينى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن جميع الجمعيات والاتحادات التى حددت موعد اجتماع الجمعية العمومية فيها وإجراء الانتخابات أجلت، مشيرة إلى أنه لا يوجد شيء طارئ أو أمر مستعجل لإجراء الانتخابات و أن هناك اجتماعات مهمة على مستوى العالم تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا .

يذكر أن الكاتب الصحفى خالد ميرى الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، أكد من قبل أن الأمانة العامة للاتحاد قررت بعد التشاور مع جميع النقابات العربية تأجيل المؤتمر العام الذى كان من المقرر عقده الشهر الجارى فى بيروت لأجل غير مسمى بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا .

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وأضاف خالد ميرى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه عندما تنتهى الأزمة ستقوم الأمانة العامة بالتشاور لتحديد الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر العام .

وكان المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، وافق خلال انعقاده بالقاهر فى فبراير الماضى على عقد المؤتمر العام للاتحاد الذى يشهد إجراء الانتخابات على الأمانة العامة للاتحاد، بلبنان، كما وافق على انضمام نقابة الصحفيين فى جمهورية جيبوتى إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها فى أعضاء الاتحاد.

ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.