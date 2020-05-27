شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الوعى هو الأمل الوحيد للنجاة من "كورونا" وللمستشفيات طاقة استيعابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، من تهاون البعض فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين، مؤكدا أن الوعى بخطورة الفيروس والإصابة به هو الأمل الوحيد فى النجاة من هذه الجائحة التى تهدد العالم كله، وأن الوقاية خير من أى علاج.

وأشار الفقى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إلى خطورة التزايد المستمر فى حالات الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والأطباء المُنتشرين فى كافة مستشفيات الجمهورية والأطقم الطبية بمستشفيات العزل تُبذل قصارى جُهدها لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس، موجها الشكر للفرق الطبية التى تشارك فى تلك الحرب.

وأوضح النائب عصام الفقى أنه فى الوقت ذاته هناك قُدرة استيعابية لمستشفيات العزل وأسرة الرعاية المُركزة وأجهزة التنفس الصناعى، مُشيرا إلى أن التزايد المُستمر فى الأعداد قد يكون له عواقب غير محمودة فى المُستقبل، مشيرا إلى أن هناك دول أوروبية مثل إيطاليا المستشفيات بها لم تتيع لأعداد المرضى الضخمة واضطرت إلى عزل الحالات المُصابة فى منازلها، لافتا إلى أنه من الوارد حدوث ذلك فى مصر فى حالة استمرار تزايد الأعداد.