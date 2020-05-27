المكسيك تسجل 501 وفاة بكورونا في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):
سجلت المكسيك 501 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد.
ويرتفع إجمالي عدد الوفيات بذلك في البلاد إلى 8134 شخصا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزارة الصحة ليل الثلاثاء/الأربعاء.
كما سجلت البلاد 3455 إصابة ليصل الإجمالي إلى 74 ألفا و560.
يشار إلى أن المكسيك واحدة من أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس كورونا في العالم.
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