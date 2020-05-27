حالة الطقس: أجواء غائمة والحرارة تواصل الانخفاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ويكون الجو صيفيا عاديا ولطيفا في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة والمناطق الساحلية من البلاد.

وتكون أجواء غائمة جزئيا إلى صافية ويكون الطقس ومعتدلا في معظم المناطق.

ويسود جو حار نسبي في المناطق السهلية نهارا. بينما في ساعات الليل يكون الجو لطيفا ومنعشا. الرياح تكون شمالية غربية.

كما يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، ويكون الجو غائما جزئيا ومعتدلا نهارا بشكل عام وبارداً نسبياً في الظل خصوصاً في المناطق الجبلية.

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وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو مائلا للبرودة في المناطق المنخفضة وباردا نسبيا بشكل واضح في الجبال. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة إلى معتدلة في باقي المناطق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نهارا، تتحول إلى شمالية شرقية في ساعات الليل والفجر مع أجواء باردة بشكل واضح.