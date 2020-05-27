مطارات دبي تؤكد جاهزيتها لاستقبال الرحلات المجدولة وعودة المقيمين

الأربعاء 27 مايو 2020

أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي أن المطار يعمل بكفاءة عالية للغاية على صعيد استقبال الرحلات المجدولة ورحلات عودة المقيمين إلى الدولة ورحلات الترانزيت إلى وجهات أخرى.



وأشار إلى أن استعدادات المطار في هذا الصدد تشمل الإجراءات كافة التي تضمن اتباع أرقى معايير الأمن والسلامة المتبعة في المطارات العالمية.

وقال الحاي في تصريحات له إن السماح بالرحلات المجدولة والترانزيت والرحلات الخاصة بعودة المقيمين خطوة إيجابية تبشر بمزيد من الانفتاح خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن مطار دبي يلعب دورا أساسيا في ربط حركة السفر العالمية، لذا اتخذ جميع الإجراءات التنظيمية والتشغيلية التي تضمن انسيابية حركة المسافرين بالتوازي مع ضمان سلامتهم وصحتهم.

وأضاف أن هناك عددا من المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة في المطار أصبحت متاحة لخدمة المسافرين.

وأكد أن الإجراءات والتدابير التي اعتمدها المطار تشمل وجود زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي مع زيادة مستويات التعقيم وفقا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية.

وأكد الحاي أن عودة حركة السفر إلى سابق عهدها تتطلب مزيدا من الوقت وأن الوضع بانتظار التوصل لحل جذري للقضاء على فيروس كورونا المستجد.