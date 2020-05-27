ناقلة إيرانية ثالثة تصل إلى المياه الفنزويلية وتفريغ الأخريين

الأربعاء 27 مايو 2020

أفادت بيانات رفينيتيف أيكون بأن ثالث شحنة من مجموعة ناقلات إيرانية تنقل الوقود إلى فنزويلا المتعطشة له وصلت إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية اليوم الثلاثاء في حين يجري تفريغ الشحنتين السابقتين في مينائين تديرهما شركة النفط الوطنية الفنزويلية(بي.دي.في.إس.إيه)التي تملكها الدولة.



وعبرت الناقلة بيتونيا التي ترفع علم إيران البحر الكاريبي في وقت مبكر الثلاثاء بعد أن قدمت من المحيط الأطلسي متبعة المسار نفسه الذي اجتازته الناقلتان السابقتان فورتشن وفورست.

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واستقبل طارق العيسمي وزير النفط الفنزويلي فورتشن الاثنين في مصفاة إل باليتو التي تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية وشكر إيران على دعمها وسط هذه الأزمة التي دفعت مواطني فنزويلا للانتظار في صفوف طويلة للحصول على البنزين.

وانتقدت الولايات المتحدة هذه الصفقة بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إذ أن الدولتين تخضعان لعقوبات. وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الرد على هذه الشحنات مما دفع الحكومة الإيرانية لتحذير واشنطن من أي عمل عسكري.

ولم يبد أن الناقلات واجهت أي تدخل أثناء رحلتها.

ورست الناقلة فورست، وهي الثانية في مجموعة الناقلات، الثلاثاء في ميناء على الساحل الغربي للبلاد تابع لمصفاة كاردون ثاني أكبر مصفاة تديرها شركة النفط الوطنية الفنزويلية وفقا لمصدرين ولبيانات أيكون التي توضح مسارها.