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مليشيا الإصلاح تتورط في محاولة تصفية رئيس أركان الجيش اليمني 

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الأربعاء 27 مايو 2020

صورة أرشيفية

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وجه ناشطون اتهامات لحزب الإصلاح بمحاولة تصفية رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز مساء الثلاثاء في معسكر صحن الجن في مأرب.

واتهم الناشطون الإصلاح بالوقوف خلف رفع المعلومات بوجود اجتماع عسكري لكبار قيادات الشرعية على رأسهم وزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، ليتم استهدافهم بصاروخ باليستي، أدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

ومن القتلى بحسب المصادر نجل بن عزيز وابن شقيقه، وعدد من مرافقيه، فيما هناك أنباء غير مؤكدة عن إصابة رئيس هيئة الأركان.

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