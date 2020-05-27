مليشيا الإصلاح تتورط في محاولة تصفية رئيس أركان الجيش اليمني 

الأربعاء 27 مايو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

وجه ناشطون اتهامات لحزب الإصلاح بمحاولة تصفية رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز مساء الثلاثاء في معسكر صحن الجن في مأرب.

واتهم الناشطون الإصلاح بالوقوف خلف رفع المعلومات بوجود اجتماع عسكري لكبار قيادات الشرعية على رأسهم وزير الدفاع محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز، ليتم استهدافهم بصاروخ باليستي، أدى إلى عشرات القتلى والجرحى.

ومن القتلى بحسب المصادر نجل بن عزيز وابن شقيقه، وعدد من مرافقيه، فيما هناك أنباء غير مؤكدة عن إصابة رئيس هيئة الأركان.