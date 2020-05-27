شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاغون: مقاتلتان روسيتان تعترضان طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 مايو 2020 صورة أرشيفية قال الأسطول السادس الأميركي المتمركز في البحر المتوسط، إن طائرات روسية اعترضت طائرات أميركية بشكل خطير.

وأفاد بيان للجيش الأميركي أن هذا الاعتراض هو الثالث من نوعه خلال شهرين، واستنكر البيان التصرف الروسي واعتبره غير مهني وغير آمن، مضيفاً أن المقاتلتان الروسيتان تموضعتا عند جناحي طائرة الاستطلاع وقيدت قدرتها.

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