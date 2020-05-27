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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الداعية السوداني محمد أحمد حسن والان مع التفاصيل
الأربعاء 27 مايو 2020
صورة أرشيفية
توفي بالعاصمة السودانية الخرطوم، مساء الثلاثاء، الداعية الشهير محمد أحمد حسن إثر وعكة صحية.
والراحل لاحقته شائعات الوفاة لنحو 8 مرات ما كان يضطره للظهور في كل مرة على وسائل التواصل الاجتماعي لإثبات أنه حي.
ونعى ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد أحمد حسن، وذكروا مواقفه وبساطته في إيصال علمه في منابر الإفتاء وعمق معرفته.
وقدم الراحل وهو عضوا في هيئة علماء السودان؛ علوم الفقه والإفتاء على وسائل الإعلام ومنابر الافتاء في قوالب بسيطة ولغة محلية سهلة مع بعض الدراما.
ولد محمد أحمد حسن في مدينة القولد في شمال السودان، وتلقى تعليمه بالسودان ومصر بالمعاهد الدينية.
وعمل موظفا إداريا بوزارة الدفاع السودانية، وتفرغ للدعوى بعد تقاعده للمعاش كموظف بمركز البحوث، وانتقل عبر برنامج ”الدين النصيحة“ في العام 1992 إلى التركيز على النشاط الدعوي عبر الإذاعة والتلفزيون حتى وفاته.
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