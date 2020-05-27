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إصابات كورونا في البرازيل تقترب من 400 ألف

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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 391 ألفا و222 بعد إحصاء 16324 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وأفادت الوزارة أيضا بتسجيل 1039 وفاة جديدة ما رفع إجمالي الوفيات بالبرازيل إلى 24 ألفا و512.

وبحسب السلطات الصحية، من المرتقب أن تصل ذروة الوباء في البرازيل، ثاني أكثر البلدان تضررا في العالم من فيروس كورونا، في يوليو المقبل.

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