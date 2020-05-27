شكرا لقرائتكم خبر عن عمره 30 .. أصغر مصاب يتوفى بكورونا في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عن وفاة رجل يبلغ من العمر 30 عاما في وسط ولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أصغر شخص يتوفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا ، وبذلك يرتفع عدد الوفيات في أستراليا جراء الفيروس إلى 103 حالات. فيما وصل إجمالي عدد الإصابات على مستوى أستراليا إلى 7133 إصابة تعافى منها 6553 شخصا، وما زالت ولاية نيو ساوث ويلز أكثر الولايات تضررا ب 3092 حالة إصابة.

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