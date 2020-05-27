شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا اليومية والان نبدء بالتفاصيل
سجلت المكسيك 501 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، في أعلى حصيلة يومية حتى الآن فيما سجلت القفزة في أعداد الإصابات الجديدة رقما قياسيا كذلك.
وقالت سلطات الصحة خلال إفادة صحفية إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة الآن بلغ 74560 حالة بينما وصلت الوفيات إلى 8134.
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