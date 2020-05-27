مقتل جنديين في هجوم إرهابي شمالي الكاميرون

قتل جنديان من الجيش الكاميروني في هجوم استهدف مركزاً عسكرياً في شمال البلاد، تبنّاه تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا.



وقال ضابط في الجيش الكاميروني:" إنّ مسلّحين أتوا من نيجيريا هاجموا ليل الإثنين-الثلاثاء موقعاً عسكرياً في سويرام، البلدة الكاميرونية القريبة من الحدود"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الضابط ،طالباً عدم نشر اسمه، أنّ "جنديّين كاميرونيّين لقيا حتفهما" في الهجوم، في حين "قتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا" في الردّ الذي أعقب الهجوم.

وتبنّى الهجوم تنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا، بحسب ما نقل عنه موقع "سايت" المتخصص برصد المواقع الجهادية على الإنترنت.

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وبحسب الكولونيل نفسه فإنّ سبعة جنود أصيبوا بجروح الثلاثاء في المدينة نفسها من جرّاء انفجار لغم لدى مرور آليتهم العسكرية، مشيراً إلى أنّه لم يتّضح على الفور ما إذا كانت جماعة "بوكو حرام" هي التي زرعت اللغم، أم تنظيم داعش في غرب أفريقيا.

وأكّد مسؤول كبير في الإدارة المحلية وقوع الهجوم المسلّح على الموقع العسكري وانفجار اللغم بالآلية العسكرية، كما أكّد الحصيلة التي أوردها الضابط.

وبحسب هذا المسؤول ،الذي طلب بدوره عدم نشر اسمه، فإنّ الهجومين لم يخلّفا أي ضحايا في عداد المدنيين.

وبعدما أبصر النور في نيجيريا عام 2009، توسّع تمرد جماعة بوكو حرام تدريجياً ليطال عدداً من دول المنطقة بما فيها الكاميرون التي يتصدّى جيشها لإرهابيي بوكو حرام على الحدود منذ العام 2014.