لجنة الصحة الوطنية الصينية: تسجيل إصابة واحدة بكورونا في البر الرئيسي

أعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية ​الصين​ية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة واحدة ب​فيروس كورونا​ في البر الرئيسي، مقابل سبع ​حالات​ قبلها بيوم. كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.

وحالة الإصابة ​الجديدة​ وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.