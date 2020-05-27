الخطوط الجوية السعودية تستأنف بعض الرحلات الداخلية بدءًا من 31 أيار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن ​الخطوط الجوية السعودية​ تستعد لاستئناف بعض الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد 31 أيار فيما تخفف المملكة الإجراءات التي فرضتها لاحتواء ​فيروس كورونا​، مشيرة الى أنه سيتم تسيير ستين رحلة جوية يوميا في المرحلة الأولى.

وكانت الوكالة قد قالت يوم الثلاثاء إن الحظر على الرحلات الداخلية وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص سيرفع بدءا من 31 أيار.