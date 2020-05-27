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الخطوط الجوية السعودية تستأنف بعض الرحلات الداخلية بدءًا من 31 أيار

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ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن ​الخطوط الجوية السعودية​ تستعد لاستئناف بعض الرحلات الداخلية اعتبارا من يوم الأحد 31 أيار فيما تخفف المملكة الإجراءات التي فرضتها لاحتواء ​فيروس ​، مشيرة الى أنه سيتم تسيير ستين رحلة جوية يوميا في المرحلة الأولى.

وكانت الوكالة قد قالت يوم الثلاثاء إن الحظر على الرحلات الداخلية وإقامة الصلوات في المساجد والذهاب لأماكن العمل في القطاعين العام والخاص سيرفع بدءا من 31 أيار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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