شارك المئات في احتجاجات ضد عنف الشرطة الأميركية ضد رجل أسود قام شرطي بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه.
وطالب المتظاهرين بتحقيق العدالة من قتلة الرجل الذي يدعى جورج فلويد حيث وثق فيديو اعتداء شرطة أميركي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الاميركية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفي بعد ذلك، وتم تحديد هويته.
وذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة مينيابوليس طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في أميركا بسبب قتل شرطي لرجل أسود خنقا بولاية مينيسوتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.