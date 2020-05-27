احتجاجات في أميركا بسبب قتل شرطي لرجل أسود خنقا بولاية مينيسوتا

شارك المئات في ​احتجاجات​ ضد عنف ​الشرطة الأميركية​ ضد رجل أسود قام شرطي بقتله خنقا أثناء إلقاء القبض عليه.

وطالب ​المتظاهرين​ ب​تحقيق​ العدالة من قتلة الرجل الذي يدعى جورج فلويد حيث وثق ​فيديو​ اعتداء شرطة أميركي في مدينة مينيابولس بولاية ​مينيسوتا​ الاميركية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل ​سيارة​، حيث توفي بعد ذلك، وتم تحديد هويته.

وذكرت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن أربعة ضباط بقسم شرطة ​مينيابوليس​ طردوا بسبب وفاة جورج فلويد، الذي تم تصويره بينما يضغط أحد الضباط على رقبته قبل لحظات من وفاته.