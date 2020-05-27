بايدن يصف ترامب بالأحمق:لا يرتدي الكمامة الطبية للوقاية من كورونا

وصف المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية ​جو بايدن​ الرئيس ​دونالد ترامب​، بأنه "أحمق" لعدم ارتدائه ​الكمامة​ الطبية للوقاية من ​فيروس كورونا​.

وفي حديث لقناة "سي إن إن"، لفت بايدن إلى ان "كل طبيب في ​العالم​ يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس". واعتبر بايدن أن ترامب يسعى لـ"استعراض الرجولة" من خلال عدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن تكلفة مثل هذه التصرفات ​وفيات​ العديد من الناس.

وظهر بايدن مرتديا الكمامة أثناء مراسم "يوم الذكرى" في ​الولايات المتحدة​، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايد "غريبا" وسط ​الطقس​ الجيد.