بايدن يصف ترامب بالأحمق:لا يرتدي الكمامة الطبية للوقاية من كورونا

وصف المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأميركية جو بايدن الرئيس دونالد ترامب، بأنه "أحمق" لعدم ارتدائه الكمامة الطبية للوقاية من فيروس كورونا.
وفي حديث لقناة "سي إن إن"، لفت بايدن إلى ان "كل طبيب في العالم يقول إنه يجب ارتداء الكمامة وسط تجمع للناس". واعتبر بايدن أن ترامب يسعى لـ"استعراض الرجولة" من خلال عدم ارتداء الكمامة، مشيرا إلى أن تكلفة مثل هذه التصرفات وفيات العديد من الناس.
وظهر بايدن مرتديا الكمامة أثناء مراسم "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة، فيما اعتبر ترامب هذا التصرف من بايد "غريبا" وسط الطقس الجيد.
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