تسجيل 657 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة الأميركية

كشف إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع ​الإصابات​ والوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ أن ​الولايات المتحدة الأميركية​، سجّلت لليوم الثالث على التوالي، أقلّ من 700 حالة وفاة ناجمة عن كورونا خلال أربع وعشرين ساعة، مبينة أنّ عدد الذين توفّوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ​ضحايا​ الوباء في هذا البلد إلى 98 ألفاً و875 شخصاً.

وبهذه الحصيلة تكون الولايات المتّحدة، البلد الأكثر تضرّراً في ​العالم​ من جراء جائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً، باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة من جرّاء الوباء.