الجيش الأميركي: طائرتان روسيتان اعترضتا طائرة استطلاع أميركية فوق البحر المتوسط

أعلن ​الجيش الأميركي​، في بيان أن "طائرتين روسيتين اعترضتا بشكل غير آمن ​طائرة​ استطلاع تابعة للبحرية الأميركية بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق ​البحر المتوسط​"، مبينة أن "الطائرتين من طراز سوخوي 35 والاعتراض تم تحديده على أنه غير آمن وغير محترف واستمر ذلك 64 دقيقة".

وشدد على أن "الإجراءات غير الضرورية التي قام بها طيارو سوخوي 35 الروسية لا تتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وتعرض ​سلامة​ الطيران للطائرتين للخطر".