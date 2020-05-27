نجاة وزير الدفاع اليمني من هجوم صاروخي

نجا الفريق الركن محمد المقدشي، وزير الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، من هجوم صاروخي استهدف مقر الوزارة في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وزارة الدفاع، أثناء اجتماع قيادة الجيش.
وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ميليشيا الحوثي استهدفت بصاروخ باليستي معسكر "صحن الجن" في مقر
وبحسب المصدر، نفذ الهجوم أثناء وجود وزير الدفاع المقدشي، واللواء صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار قادة الجيش.
وأكد المصدر، نجاة وزير الدفاع، مشيرا إلى مقتل سبعة جنود بينهم
وحتى الآن لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن تنفيذ الهجوم، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من قبل الوزارة يشير إلى منفذي الهجوم.
وسبق وأن نجا وزير الدفاع نهاية العام الماضي، من هجوم مشابه استهدف مقر الوزارة بمحافظة مأرب.
وتسيطر قوات الجيش الحكومي على معظم أجزاء محافظة مأرب في حين يسيطر الحوثيون على إحدى مديريات المحافظة.
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