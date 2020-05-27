أصيلة تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.. والسبب بؤرة صناعية في طنجة

لم تعد مدينة أصيلة خالية من فيروس كورونا المستجد، بعدما سُجلت فيها، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بالجائحة في صفوف أحد عمال مصنع “رونو” في طنجة.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن المصاب يقطن في حي “مرج أبي طيب”، تم إخضاعه للتحاليل المخبرية رفقة عدد من زملائه بمصنع رونو، إذ أكدت نتائج التحاليل إصابته بالجائحة.
وخلف الخبر حالة من الاستنفار لدى السلطات المحلية، ومصالح وزارة الصحة، إذ باشرت بجرد أسماء المخالطين للعامل، قصد إخضاعهم لتدابير الحجر الصحي، وكذا إجراء تحاليل مخبرية، للكشف عن إصابتهم، من عدمها.
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