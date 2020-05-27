تتجه الجهة الشرقية إلى التعافي من فيروس كورونا المستجد، حيث لم تعد بها إلى حدود اليوم إلا حالة إصابة نشطة واحدة توجد العلاج، فيما لم تسجل منذ 3 أيام أية حالة جديدة، لتصبح 7 أقاليم من أصل 8 بدون وباء.
فقد سجل اليوم الثلاثاء، تماثل 5 حالات إضافية للشفاء في إقليم بركان، لينضم هذا الأخير إلى “الأقاليم المتعافية” من الفيروس، بعدما سجل منذ بداية الأزمة 46 حالة تعافى منها 44 وتوفيت حالاتان، وفق أرقام المندوبية الجهوية لوزارة الصحة.
بالمقابل توجد حالة إصابة واحدة قيد العلاج بإقليم الناظور، من ضمن 42 حالة سجلت إصابتها هناك، تعافى منها حتى الآن 41 حالة.
وكانت عمالة وجدة، الأكثر تضررا من الوباء في الجهة، قد سجلت أمس الإثنين تعافي آخر الحالات النشطة المصابة بالفيورس، بعدما تلقت منذ بدأ الأزمة 70 حالة إصابة، تعافى منها 64 حالة وتوفي 6 أشخاص.
بالمقابل يعتبر إقليم جرادة الإستثناء في الجهة، إذ لم يسجل أي حالة إصابة وبقي بمنأى عن الوباء منذ انطلاق الأزمة في الثاني من مارس الماضي.
وفي باقي الأقاليم، تعافى جميع المصابين، وعددهم 10 بالدريوش، و9 بتاوريرت، و8 بكرسيف، وحالة واحدة بفيكيك.
كانت هذه تفاصيل خبر بحالة نشطة واحدة .. جهة الشرق تقترب من النصر على كورونا – تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.