إسبانيا تعلن الحداد الوطني لمدة 10 أيام تكريما لأرواح ضحايا فيروس كورونا المستجد

وكتب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية على حسابه على (تويتر) تغريدة أكد فيها أن ” الحداد الرسمي على ضحايا فيروس ( كوفيد ـ 19 ) سيبدأ يوم غد الأربعاء في إسبانيا ” مشيرا إلى أن هذا الحداد الوطني ” سيكون الأطول في تاريخ الديمقراطية الإسبانية ” .

وأكد أن هذا الإجراء الاستثنائي “يهدف بالأساس إلى إظهار امتناننا اتجاه ضحايا هذا الوباء وأن ذكراهم ستبقى معنا على الدوام” .

وانتظرت الحكومة الإسبانية حتى تنتقل جهتي مدريد وبرشلونة الأكثر تضررا بتفشي وباء كورونا المستجد إلى المرحلة الأولى من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية والتي بدأت أمس الاثنين قبل الإعلان الرسمي عن الحداد الوطني تكريما لأرواح ضحايا هذا الوباء .

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وقالت ماريا خيسوس مونتيرو الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في ختام أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أنه ” سيتم تنكيس الأعلام الوطنية في جميع المؤسسات والمباني العمومية ” .

وأضافت أنه سيتم تنظيم حفل كبير سيترأسه العاهل الإسباني الملك فليبي السادس تكريما لأرواح ضحايا فيروس ( كوفيد ـ 19 ) والذين 80 في المائة منهم كانت أعمارهم تتجاوز 70 سنة .

وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة أمس الاثنين فقد سجلت إسبانيا 235 ألف و 400 حالة إصابة و 26 ألف و 834 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد .