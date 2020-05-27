تونس.. خمور مغشوشة تقتل 7 أشخاص وتتسبب في تسمم 30 آخرين

أعلنت السلطات الصحية في تونس مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة أكثر من خمسين آخرين في حادثة تسمم جماعي، جراء احتساء عطر “القوارص” المحتوي على نسبة مرتفعة من كحول “الميثانول”، في منطقة حاجب العيون بولاية القيروان (وسط البلاد).

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالقيروان حمدي الحذري أن عدد المصابين في هذه الحادثة ارتفع إلى 56 حالة بعد أن كان 32 في وقت سابق اليوم، فيما يجري نقل مصابين جدد من المستشفى المحلي بحاجب العيون الى مستشفى وسط مدينة القيروان لتلقي العلاج.

ورجح المسؤول ارتفاع عدد الاصابات نظرا لأن أعراض التسمم بمادة “الميثانول” الموجودة في العطر لا تظهر بسرعة على المصاب، مضيفا أن سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف من المستشفيات المحلية المجاورة تجندت لنقل المصابين الى مستشفى القيروان.

وأوضح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقيروان، نزار الغريبي، من جانبه، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق على إثر وفاة 7 أشخاص وإصابة العشرات من بينهم 9 أشخاص في حالة حرجة جراء احتساء مادة كحولية.

وأضاف أنه تم ايقاف شخصين رهن التحقيق وحجز كميات من هذه المادة شملت 48 قارورة من سعة نصف لتر و52 قارورة من سعة لتر واحد في محلين لبيع المواد الغذائية بمدينة حاجب العيون تزود أصحابها من تاجرين من مدينة صفاقس.