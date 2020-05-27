شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.
وحالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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