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الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا خلال 24 ساعة

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قالت لجنة الصحة الوطنية إن الصين سجلت حالة إصابة مؤكدة واحدة بفيروس في البر الرئيسي حتى نهاية يوم 26 مايو، مقابل سبع حالات قبلها بيوم.

كما أبلغت عن 28 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض المرض مقابل 29 قبلها بيوم.

وحالة الإصابة الجديدة وافدة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة في الصين حتى الآن 82993 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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