ترامب يفتح النار على تويتر.. والسبب "تغريدة"

اتّهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تويتر بـ"التدخّل" في الانتخابات الرئاسية وبتقويض حريّة التعبير في الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراج الموقع، اثنتين من تغريداته في خانة "المضلّلة".



وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" :إنّ "تويتر يتدخّل في الانتخابات الرئاسية للعام 2020، تويتر يخنق بالكامل حريّة التعبير، وبصفتي رئيساً لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك!".

وأضاف تويتر"، في وقت سابق الثلاثاء، إلى تغريدتين نشرهما الرئيس الأمريكي عبارة "تحقّقوا من الوقائع"، في سابقة من نوعها أراد منها الموقع تحذير روّاده من احتمال أن يكون الرئيس الجمهوري بصدد تضليلهم بقوله إنّ التصويت عبر المراسلة ينطوي حتماً على "تزوير".

وقال متحدّث باسم "تويتر" في معرض تبريره سبب إقدام الموقع على وسم هاتين التغريدتين بهذا التحذير إنّ "هاتين التغريدتين تتضمّان معلومات قد تكون مضلّلة بشأن عملية التصويت، وقد تمّ وسمهما لتوفير سياق إضافي حول بطاقات الاقتراع بالبريد.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، هذا القرار اتّخذ بما يتماشى مع النهج الذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا الشهر.

وقبل أسبوعين شدّد تويتر قواعده الرامية لمكافحة المعلومات الكاذبة حول فيروس كورونا من خلال توسيعه أنواع الرسائل التي يمكن وسمها بعبارة تحذّر الجمهور من احتمال أن تنطوي التغريدة على معلومات "مضلّلة" أو "مثيرة للجدل".

وهذه هي المرة الأولى التي يطبّق فيها تويتر هذه القواعد على تغريدة للرئيس ترامب.

وكان الرئيس الجمهوري نشر على تويتر، تغريدة قال فيها "ليست هناك أي طريقة (صفر!) تكون فيها بطاقات الاقتراع بالبريد أيّ شي آخر سوى تزوير كبير".

وأضاف في تغريدة ثانية أنّ "حاكم ولاية كاليفورنيا بصدد إرسال بطاقات اقتراع إلى ملايين الأشخاص، كلّ الذين يقيمون في الولاية، بغضّ النظر عن هوياتهم أو عن كيفية وصولهم إلى هناك، سيحصلون عليها، وبعدها سيقول موظفون لهؤلاء الناس، لأولئك الذين لم يكونوا يفكّرون حتّى في التصويت من قبل، كيف ولمن سيصوّتون. ستكون انتخابات مزوّرة".