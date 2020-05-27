شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستبدال الأسواق العشوائية بأخرى حضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الأسواق العشوائية التى تمثل خطرا على المواطنين، سواء فى نقل العدوى والأمراض المعدينة، أو فى بعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض ونشوب بعض المشاجرات، وأخيرا التكدس المرورى نتيجة العشوائية فى العمل وعدم وجود رقابة على هذه الأسواق التى تنتشر فى العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مما يستوجب وضع رؤية للقضاء عليها حتى لا تتحول لبؤرة لنشر الأمراض المعدية.

وطالب عضو مجلس النواب، عمل حصر شامل بكافة الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع عدد من المقترحات بشأن حل هذه الازمة، يتمثل فى استبدالها بأسواق حضارية فى مختلف المحافظات، شريطة أن يتم الاستعانة بالمواطنين فى توفير أراض فى حال عدم وجود أراض تابعة للمحافظة، على أن يتم هذا الأمر تحت رقابة التنمية المحلية، حتى لا يتحول الأمر لعبء جديد على المواطنين.

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ولفت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأسواق العشوائية يتم وضع الخضروات والفاكهة بها بشكل غير سليم على الأرصفة مما يجعلها عرضة لنقل الأمراض، وفى حال وجود سوق حضارى يكون مخصص لهذا الغرض لا مانع من وجود مشرفين من وزارة الصحة والتنمية المحلية للتأكد من سلامة المنتجات والحفاظ على حياة المواطنين ومنع التكدس المرورى.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.

يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.