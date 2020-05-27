مصرع مواطن تناول سمكة "الأرنب" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي مواطن مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، إثر تناوله وجبة من سمك "الأرنب" السام في محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد المواطن "س.ا.ا.م" 41 عامًا، جثة هامدة، توفي عقب تناوله وجبة من سمك "الأرنب" السام، على أحد المراكب داخل باب 20 الجمركي بميناء غرب بورسعيد.

أودعت الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وجاري التحري عن ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ​