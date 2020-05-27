السبت المقبل.. المترو: الكمامة شرط دخول المواطنين وغرامة فورية لغير الملتزمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكد مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه سيتم منع دخول المواطنين إلى محطات المترو بدون ارتداء الكمامة داخل المترو، وذلك تنفيذا لقرارت رئيس الوزراء، بدءا من السبت المقبل.

وقال المصدر لمصراوي، إنه سيتم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وتستأنف حركة المواصلات والنقل العام السبت المقبل، بعد توقفها لمدة أسبوع، اعتبارًا من 30 مايو ولمدة 15 يومًا، من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق غرامة مالية فورية على المخالفين لارتداء الكمامات، وذلك في الأسواق والمحلات والمنشآت الحكومية والخاصة والبنوك ووسائل النقل العامة والخاصة.