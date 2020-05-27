شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 45 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المغربية مساء يوم الثلاثاء إنها سجلت 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 7577 منذ بدء الوباء في البلاد.

وقال محمد اليوبي مدير مديرية الوباء إن من بين 45 حالة الجديدة، سجلت 37 بجهة الدار البيضاء/سطات وخمس حالات بجهة مراكش/آسفي وثلاث حالات بجهة طنجة/تطوان/الحسيمة "بينما لم تسجل أي حالة بالجهات التسع المتبقية".

كما قال إنه تم تسجيل "حالتي وفاة، ليصبح مجموع الوفيات 202". وتبقى نسبة الوفاة مستقرة عند 2.7 في المئة.

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كما تماثل للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 107 حالات ليصل مجموع المتعافين إلى 4881 حالة.

وأضاف اليوبي أن "الحالات المتماثلة للشفاء أصبحت تمثل تقريبا ضعف الحالات النشطة".

وقال إن الحالات الخطيرة والحرجة لا تمثل سوى ‭0.6‬ في المئة.