شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: لا موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه لا يتطلع إلى سحب القوات بحلول عيد الشكر تحديدا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال: "نريد أن نعيد قواتنا من أفغانستان ودول أخرى". وتابع: "يمكننا أن نعود إذا اضطررنا لذلك".
وأوضح: "حتى الآن تقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بأعمال شرطية وليس المستهدف أن نكون قوة شرطة".
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