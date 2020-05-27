شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: لا موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس لديه موعد مستهدف لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكنه أشار إلى أنه يرغب في فعل ذلك في أقرب وقت "معقول".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أنه لا يتطلع إلى سحب القوات بحلول عيد الشكر تحديدا، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "نريد أن نعيد قواتنا من أفغانستان ودول أخرى". وتابع: "يمكننا أن نعود إذا اضطررنا لذلك".

وأوضح: "حتى الآن تقوم القوات الأمريكية في أفغانستان بأعمال شرطية وليس المستهدف أن نكون قوة شرطة".