شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حقوقي يكشف جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في تعز والان نبدء بالتفاصيل

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، عن جرائم وانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المدنيين في مدينة تعز خلال أبريل الماضي.

وأوضح تقرير للمركز أن ميليشيات الحوثي تسببت في مقتل 22 مدنيا منهم 7 نساء وطفلان خلال قصفها الأحياء السكنية بالقذائف المختلفة، مرتكبة خلالها مجزرة دموية راح ضحيتها 6 نساء وطفلتان وأصيبت 7 نساء و5 طفلات ورجل واحد.

كما قتل 5 مدنيين برصاص مباشر من قبل ميليشيات الحوثي، كما قتل قناص تابع للمليشيا 3 مدنيين بينهم امرأة وطفل، وقتل عامل في نزع الألغام جراء انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي التي أعدمت أيضا مدنيين اثنين، وتوفي طفل جراء التعذيب من قبل الميليشيا.

وأضاف التقرير أن الميليشيا ارتكبت مجزرة أخرى حيث قامت بإحراق منزل مدني في هجدة مما تسبب في مقتل أربعة من أبنائه حرقا.

ووثقت الفرق الميدانية تدمير منازل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف ميليشيا الحوثي الأحياء السكنية.

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وتطرق التقرير الشهري إلى تكثيف ميليشيا الحوثي قصفها بالقذائف المدفعية وقذائف الهاون نحو الأحياء الغربية ومنطقة بير باشا وشارع جمال بمديرية القاهرة وحي تبة السلال بمديرية صالة وقصفت مناطق متعددة بمديريتي حيفان وصبر الموادم.

كما تم العثور على حقل جديد من الألغام والعبوات الناسفة والقذائف المختلفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي في وادي رسيان بمنطقة البرح في الساحل الغربي غرب محافظة تعز.

ولفت التقرير إلى أن الميليشيات أغلقت منذ مطلع أبريل طريقي القبيطة وحيفان أمام آلاف المسافرين القادمين من العاصمة المؤقتة عدن نحو محافظة تعز وبقية المحافظات في ظروف لا إنسانية بحجة الحجر الصحي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها وفرضت دورات طائفية تحت مسمى ثقافية على الجميع.

وأضاف إن الميليشيات قامت بمنع أكثر من ألفي مسافر من الدخول إلى منطقة الحوبان بعد قدومهم من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية في المدينة، واحتجزت أكثر من 200 سيارة على متنها مسافرون بينهم نساء وأطفال في طريق مديرية سامع ولم تسمح لهم بالدخول إلى الحوبان.